Órgãos de saúde explicam por que surto de hepatite não está ligado à vacina da Covid-19: entenda

No momento, a teoria mais aceita é a de que os casos de hepatite aguda misteriosa em crianças tem relação com a infecção prévia por um tipo de adenovírus. Apesar de estes quadros não estarem, em geral, ligados à inflamação do fígado, há hipóteses de que pode se tratar de uma mutação nova do vírus, que o sistema imunológico das crianças foi “pouco estimulado” durante o lockdown pela pandemia ou até de que este é só mais um possível efeito colateral pós-Covid-19 ainda pouco estudado.