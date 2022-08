Surto de hepatite infantil pode ter chegado à América Latina: o que já se sabe sobre o quadro

De acordo tanto com a OMS quanto com o NHS, serviço de saúde pública do Reino Unido, a investigação aponta, atualmente, para a influência da infecção por um tipo de adenovírus no quadro de hepatite. Apesar de não ser comum ver a doença acontecer após um quadro de adenovírus em crianças previamente saudáveis, esta é a hipótese mais aceita até agora, e certos fatores podem ter contribuído para uma situação incomum ter passado a acontecer com mais frequência.