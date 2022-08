Santa Catarina notifica caso de hepatite aguda misteriosa: Ministério já monitora 16 suspeitas

Em nota publicada no site do órgão, a Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina informou nesta segunda-feira que está monitorando um caso de hepatite aguda de origem desconhecida em uma criança de sete anos. Segundo a nota, o paciente deu entrada no Hospital Pequeno Anjo (Itajaí) em 4 de maio com um quadro caracterizado por icterícia (tonalidade amarelada na pele e nos olhos), náuseas, vômito, diarreia e dor abdominal, sendo então diagnosticado com a doença.