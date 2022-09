"Bariátrica mudou minha vida": Silvia Poppovic fala sobre ter perdido 50 kg após cirurgia

Nos últimos anos, a transformação de Silvia Poppovic impressionou o público - e tudo aconteceu após a apresentadora se submeter a uma cirurgia bariátrica, também conhecida como cirurgia de redução de estômago. Desde então, ela compartilha não só a perda de peso como relatos sobre melhoras na disposição e no bem-estar - algo que voltou a fazer recentemente durante uma live com médicos do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, na intenção de tirar dúvidas sobre o procedimento.