Remédio para emagrecer em fase de testes promete efeito parecido com o da bariátrica

Segundo o comunicado divulgado pela Eli Lilly (que, até agora, é o único material disponível com estas descobertas), o último estudo clínico com a substância consistiu no uso de diferentes quantidades da Tirzepatida por alguns dos mais de 2,5 mil voluntários, enquanto outra parcela dos pacientes recebeu um placebo. Em um intervalo de 72 semanas, pacientes perderam 16% do peso corporal com 5 mg semanais da substância, 21,4% com 10 mg semanais e 22,5% com 15 mg semanais. Já com o placebo, a perda observada foi de 2,4%.