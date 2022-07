Dor nas costas e mais: 9 sintomas de câncer de intestino que não se manifestam no órgão

Segundo tipo mais frequente de câncer entre homens e mulheres no Brasil, o câncer colorretal (câncer de intestino) se manifesta prioritariamente através de alterações no funcionamento intestinal e nas fezes – mas há ainda diversos sinais da doença que não aparecem ali. Conheça nove sintomas de câncer no intestino que, à primeira vista, não parecem ter ligação com este órgão.