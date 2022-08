O que se sabe sobre o Langya henipavirus, novo vírus identificado que infectou 35 pessoas

Um estudo, publicado na revista científica New England Journal of Medicine, mostrou que 35 pessoas apresentaram uma infecção aguda por um henipavírus filogeneticamente distinto, ou seja, que evoluiu de uma forma diferente dos outros vírus da mesma famíla. Trata-se de um vírus do gênero henipavírus, da família Paramyxoviridae, que já causou surtos graves com os vírus Nipah e Hendra na Ásia e Oceania.