Ex-Fazenda alerta contra cigarro eletrônico após hospitalização por falta de ar: "Pagando o preço"

Recentemente, o ex-Fazenda Lucas Viana, vencedor da 11ª edição do reality, usou as redes sociais para fazer um alerta aos fãs após ser hospitalizado com falta de ar. Conforme contou em uma série de vídeos, ele sentiu que as vias respiratórias estavam “entupidas” e teve de ser socorrido no meio de uma festa – quadro que, segundo ele, foi atribuído pelos médicos ao uso de cigarros eletrônicos, hábito conhecido como “vape”.