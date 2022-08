Cantora opera a garganta e aponta "vape" como causa: "Estou com medo de usar, não vale a pena"

Nos últimos dias, enquanto enfrentava uma infecção na garganta, a cantora norte-americana Doja Cat relatou aos fãs detalhes de uma piora grande no quadro. Conforme contou nas redes sociais, o abuso de álcool e do cigarro eletrônico enquanto tratava a infecção com antibióticos teria contribuído para a formação de um abcesso nas amígdalas – e, mesmo após drená-lo, a piora continuou, fazendo com que ela tivesse de passar por uma cirurgia para remover os órgãos.