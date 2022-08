Cigarro eletrônico é pior que o convencional? Entenda o que "vape" provoca no corpo

Na mesma nota, a instituição afirma ainda que "a ampla utilização dos DEFs pode reverter, em pouco tempo, o sucesso das políticas de controle do tabaco obtido em décadas de esforços do Programa Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT)", levando em consideração que, devido ao apelo e o conforto físico do uso do item serem maiores em comparação ao do cigarro convencional (bem como a não proibição até em locais fechados), os usuários tendem a fumar com mais frequência.