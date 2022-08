“Fumar de castigo”: técnica criada por médica brasileira quase dobra chances de largar o cigarro

O método, chamado "fumar de castigo", foi desenvolvido em meados de 2015 por meio da observação de pacientes tratados com vareniclina, medicamento tradicional no tratamento contra o tabagismo, que relataram a perda do prazer ao fumarem cigarros. Além do uso de medicamentos e acompanhamento clínico, ela pediu para que as pessoas que fossem mais resistentes ao remédio passassem a fumar em um local isolado, sem a interferência de outras pessoas e olhando para uma parede lisa.