Fogaça se opõe a novas normas para uso de canabidiol: filha do chef melhorou muito com substância

Usando o Instagram, o chef Henrique Fogaça protestou recentemente contra as novas normas do Conselho Federal de Medicinal (CFM) para o uso da cannabis medicinal. Pai de Olivia, que tem uma síndrome não identificada, ele fala abertamente sobre como a filha melhorou após começar a fazer uso do canabidiol – e, agora, o chef pede que as medidas, com validade de três anos, sejam revistas.