Há 21 dias na UTI, filha de Cazarré está estável e ganhando peso: "Coraçãozinho valente"

Usando seu perfil no Instagram, Leticia Cazarré, esposa do ator Juliano Cazarré, deu atualizações sobre a filha, Maria Guilhermina, recentemente. A filha de Cazarré, diagnosticada com Anomalia de Ebstein, uma cardiopatia congênita grave, antes mesmo de nascer, passou por uma cirurgia logo após o parto – e, apresentando um quadro de saúde estável ela agora já está até mamando.