Ciência se inspira em mulher que "cheira" Parkinson para nova forma de detectar a doença

Cientistas da Universidade de Manchester, no Reino Unido, criaram um novo teste simples e rápido para a identificação de Parkinson, que entrega resultados dentro de apenas três minutos de forma bem peculiar. A descoberta, publicada recentemente no periódico Journal of the American Chemical Society, foi inspirada em Joy Milne, uma mulher que, segundo seu relato, conseguiu "cheirar" a doença no marido anos antes de ele ser diagnosticado.