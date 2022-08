Cientistas recuperam visão de 20 pacientes usando implante feito com pele de porcos

Recentemente, pesquisadores suecos restauraram com sucesso a visão de 20 pacientes que estavam ou cegos, ou à beira da cegueira - e, de forma surpreendente, isso foi feito com um implante semelhante à córnea humana criado com células retiradas da pele de porcos. Os resultados, que foram publicados no periódico científico Nature Biotechnology, mostram que, no futuro, pode ser possível não depender mais da disponibilidade de córneas humanas para realizar transplantes.