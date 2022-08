Por que órgãos de saúde do mundo todo estão tão preocupados com a Covid-19 na Coreia do Norte?

Ao longo do último mês, comunicados sobre a Covid-19 divulgados pela República Popular Democrática da Coreia, nome oficial da Coreia do Norte, alarmaram o mundo. Segundo as poucas informações liberadas pela principal agência de notícias do país, a pandemia do novo coronavírus teria chegado à tão fechada nação apenas recentemente – e, em meio a falta de informações independentes, recusa de vacinas e vulnerabilidade da população, autoridades em saúde vêm citando grande preocupação com as consequências possivelmente desastrosas desta situação.