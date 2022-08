Brasil tem dois novos remédios para Covid-19 aprovados: um deles está disponível pelo SUS

Autorizado para uso emergencial desde março deste ano, o Paxlovid acaba de se tornar o primeiro medicamento para Covid-19 a ser disponibilizado pelo SUS, e a indicação dele é bem parecida com a do molnupiravir. Segundo informações do Ministério da Saúde, um dos compostos do “coquetel”, o nirmatrelvir, impede a proliferação do Sars-CoV-2, enquanto o segundo, ritonavir, potencializa a ação do primeiro ao garantir que ele fique mais tempo na corrente sanguínea.