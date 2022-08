Covid prévia ou vacina podem não proteger totalmente de subvariantes da Ômicron, diz estudo

Para os pesquisadores, as pessoas que estão mais protegidas contra as subvariantes são aquelas que, além de terem a vacinação em dia, já contraíram a Ômicron. Conforme contou Alex Sigal, professor do Africa Health Research Institute, na África do Sul, ao veículo “ Fortune”, estes dados apontam para a possibilidade de o mundo enfrentar outra onda da doença - mas não necessariamente de casos gravíssimos.