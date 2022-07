Cigarro eletrônico faz mal e é proibido em locais fechados: conheça os riscos do “vape”

De acordo com a American Lung Association, não existe um teste para a EVALI, doença causada pelo uso do “vape”, e o diagnóstico é feito com critérios de eliminação já que, em geral, os sinais da condição também são comuns em outros quadros. Sendo assim, médicos avaliam os hábitos do paciente, bem como o histórico de uso de cigarros eletrônicos, e podem pedir exames como raio-x e tomografias do tórax para buscar focos de vidro no pulmão (opacidades que indicam danos no tecido).