Brasil registra menor média móvel de mortes por Covid-19 desde abril de 2020

Na última segunda-feira (9), dados do consórcio de veículos de imprensa sobre Covid-19 mostraram que, atualmente, a média móvel de mortes pela doença é a menor desde um dos momentos iniciais da pandemia. Ao todo, foram registradas 59 mortes no dia, fazendo com que a média móvel dos últimos sete dias chegasse a 84 – e um índice menor do que este foi registrado pela última vez apenas em 8 de abril de 2020.