Com paralisia em corda vocal após câncer de tireoide, ex-BBB se emociona ao voltar a falar

Em agosto, a ex-BBB surpreendeu o público no Instagram ao publicar uma foto na qual aparecia em uma cama de hospital. No post, ela revelou ter sido diagnosticada com câncer de tireoide, tipo lento da doença que, em geral, pode ser curado com cirurgia e iodoterapia. No caso dela, o tratamento funcionou, mas a tireoidectomia trouxe consequências.