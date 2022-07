8 coisas que você pode fazer para aumentar imunidade, além de alimentar-se bem

De acordo com um estudo publicado em 2019 no periódico "Behavioural Brain Research", oito semanas de períodos brevíssimos e diários de meditação contribui expressivamente para melhora do humor, da concentração e do estresse - e, como o estresse está diretamente ligado a problemas de imunidade, a prática mexe, indiretamente, com as defesas do corpo.