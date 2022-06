Marcelo Serrado detalha pilar de 4 atitudes que o ajudou a mudar o corpo aos 55 anos

Recentemente, Marcelo Serrado voltou a usar o Instagram para mostrar um antes e depois do corpo. Aos 53 anos, em 2020, ele deu início a um processo de emagrecimento que, já na época, trouxe resultados visíveis – e, desde então, o ator vem trabalhando com quatro estratégias que o ajudaram a alcançar hoje, aos 55 anos, um físico bem diferente do antigo.