Ver pessoas queridas nos faz bem, mas vê-las demais pode nos fazer mal, diz estudo

Já no segundo estudo, a ideia foi analisar uma pesquisa respondida anualmente por cerca de 50 mil pessoas por até cinco anos. A cada vez em que o questionário era respondido, os participantes tinham de responder perguntas sobre saúde e socialização, escolhendo o nível da relação com as pessoas envolvidas (vizinhos, amigos, colegas, parentes, etc) e informando a frequência dos encontros (entre as opções “nunca”, “raramente”, “ao menos uma vez por mês”, “ao menos uma vez por semana” e “diariamente”.