Juliana Didone relembra anorexia aos 11 anos de idade: saiba identificar a doença em crianças

Em entrevista aos apresentadores Serginho Mallandro e Renato Rabelo, do podcast “Papagaio Falante”, a atriz Juliana Didone, famosa especialmente por trabalhos como as telenovelas “Malhação” e “Mulheres Apaixonadas” (Rede Globo), desabafou recentemente sobre um distúrbio alimentar enfrentado por ela no passado. A atriz, que já foi modelo comercial, conviveu com anorexia – e tudo aconteceu durante a pré-adolescência.