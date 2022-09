4 influenciadores que pausaram a carreira pela saúde mental: alguns não planejam voltar

No ar com seu canal do YouTube desde 2010, a influenciadora e atriz Kéfera Buchmann logo ficou bastante conhecida. Em meio à fama, no entanto, ela anunciou em 2016 que faria uma pausa na carreira, tudo devido à necessidade de dar mais atenção a aspectos pessoais. "Sucesso, fama e inscritos é tudo muito legal, mas a vida é mais que isso. E uma vez que a vida é mais do que isso, eu preciso focar nela”, declarou na época.