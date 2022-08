Solidão pode, literalmente, quebrar seu coração: estudo aponta ligação com problemas cardíacos

De acordo com os cientistas, existe uma série de fatores que relacionam solidão e riscos de doenças. A falta de conexão social, por exemplo, está associada ao aumento do risco de morte prematura por todas as causas, especialmente entre os homens. O estudo ainda mostra que o isolamento tem ligação direta com marcadores inflamatórios elevados, bem como o aumento de fatores de risco cardiovascular, como obesidade, hipertensão e aumento dos níveis de glicose no sangue.