Bonner se desculpa após incluir doença em "brincadeira": por que fala é tão importante?

Recentemente no “Jornal Nacional” (Rede Globo), o apresentador William Bonner surpreendeu o público com um pedido de desculpas. Nele, o jornalista se retratou por uma das falas veiculadas no telejornal durante a apuração do segundo turno das eleições, em 30 de outubro - ocasião em que, ao fazer uma confusão de informações, se referiu a si mesmo como “esquizofrênico”, recebendo então críticas por capacitismo na fala.