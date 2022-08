"Dieta da longevidade": veja como é alimentação para viver mais, segundo estudo

Além das características gerais, a “dieta da longevidade” deve ser adaptada aos indivíduos com base no gênero, idade, estado de saúde e genética, afirmou em comunicado Valter Longo, um dos autores do estudo. Pessoas com mais de 65 anos, por exemplo, podem precisar aumentar o consumo de proteína para combater a fragilidade e a perda de massa corporal magra.