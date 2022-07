Sintomas de Wanessa em crises de pânico mudaram e a confundiram: como identificar

Além do choque com a nova realidade imposta pela Covid-19, outros fatores contribuíram com as crises. No fim de 2020, a cantora sofreu com a perda de seu avô, Francisco. Pouco depois, no início de 2021, Wanessa sofreu um aborto espontâneo, o que desencadeou uma depressão. A cantora também revelou no podcast que perdeu amigos para a Covid-19.