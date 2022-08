Surdez misteriosa do filho de Lucélia Santos é alerta: muitos levam anos para buscar ajuda

Apesar de afetar uma a cada 5 mil pessoas todos os anos, segundo estimativas do órgão, nem sempre é possível encontrar as causas do problema. Infecções, traumas físicos, doenças autoimunes, tumores, problemas neurológicos e uso de certas medicações podem gerar o problema – mas, de acordo com a HLAA, apenas 10 a 15% dos pacientes com PANS têm uma causa identificável.