Subvariante BQ.1 da Ômicron já circula no Brasil e escapa mais das vacinas: o que se sabe sobre ela

Atualmente, o que coloca as autoridades de saúde em maior atenção é o aumento no número de quadros causados por duas subvariantes específicas – e uma delas, batizada de BQ.1, já foi identificada em mais de um estado no Brasil. A confirmação mais recente da circulação da subvariante se deu no Rio Grande do Sul, segundo um comunicado emitido pelo site oficial do governo.