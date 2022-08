Silicone causa linfoma? Entenda o que dizem os estudos e especialistas sobre esta relação

Conforme explica Marques, a “ doença do silicone” – formalmente conhecida como síndrome autoimune/inflamatória induzida por adjuvante, a ASIA – e o linfoma anaplásico de grandes células são condições diferentes, mas que derivam do mesmo processo. “Começa com o implante, aí temos o estímulo inflamatório, a resposta do hospedeiro e, como consequência, uma adequação do hospedeiro ao silicone, podendo gerar a ‘doença do silicone’, contratura capsular, doenças autoimunes e o linfoma”, explica o médico.