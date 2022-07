Sandy quase desistiu da carreira por conta de sinusite: quando pode ser tão desgastante?

"Sou muito alérgica. Choveu, eu estou espirrando [...] Até sofri com isso há bastante tempo porque tenho uma sinusite crônica. No fim de 2018, eu sofri tanto que cheguei a me questionar se ia continuar a minha carreira porque me atrapalhava demais. Era pigarro o tempo inteiro", afirmou durante uma gravação do podcast "Sistema Solari".