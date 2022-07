"Vencendo cada fase": Rodrigo Mussi pouco a pouco está mais lúcido e ativo

A falta de lucidez de Mussi, que não se lembrava do jogo do São Paulo assistido no dia do acidente ou de parte de sua participação no Big Brother Brasil 22, foi um ponto que preocupou os fãs do influenciador. Porém, conforme afirmado por seu irmão, Diogo Mussi, em coletiva de imprensa, os lapsos de memória fariam parte do quadro de recuperação de Rodrigo.