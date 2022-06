É normal que pelos cresçam mais após reposição hormonal, como aconteceu com Gretchen?

De acordo com o documento, elaborado por sociedades médicas britânicas, latinas, australianas, entre outras, e publicado no periódico “ The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism”, a reposição da testosterona em doses que se aproximam das concentrações naturais do hormônio no organismo pré-menopausa tem indicação quando a mulher é diagnosticada com o chamado Transtorno do Desejo Sexual Hipoativo (TDSH).