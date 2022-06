Coceiras e 8 anos de perimenopausa: atriz relata processos pouco discutidos da menopausa

Responsável por dar elasticidade e suporte à pele, o colágeno também sofre um declínio em sua produção com o passar dos anos e, com isso, o corpo começa a perder parte da habilidade de lubrificar a pele com os óleos naturais produzidos pelo organismo. Com isso, a pele fica ressecada e, consequentemente, a coceira pode aparecer – e de forma generalizada.