Aos 49 anos, Renata Capucci revela que convive com Parkinson há 4: casos assim são raros

Contando ser adepta da prática regular de exercícios físicos pensando em evitar a progressão da doença e de medicamentos voltados para isso, Renata falou ainda sobre como lida com o Parkinson no trabalho. “Tenho uma vida positiva e me seinto feliz. Apesar de tudo, tenho o apoio do meu trabalho. As pessoas que me cercam, meus chefes, sabem da minha condição. Tenho total apoio. Não sou ‘café com leite’ por ter doença de Parkinson. Neste momento, estou em Florianópolis fazendo uma matéria superimportante. Já senti vergonha, mas hoje não me sinto diminuída por ter doença de Parkinson”, declarou.