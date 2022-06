Após revelar esclerose múltipla, Guta Stresser agradece apoio de outras pessoas com a doença

A esclerose múltipla é uma doença neurológica, autoimune e degenerativa na qual o próprio sistema imunológico do corpo ataca as células da bainha de mielina, “capa” que reveste os nervos, como se elas fossem um patógeno. Com isso, os impulsos nervosos não são transmitidos corretamente, algo que prejudica as habilidades motoras e cognitivas do paciente. Hoje, a esclerose múltipla não tem cura, mas tratamentos como o feito por Guta ajudam a estabilizar a doença, freando seu desenvolvimento.