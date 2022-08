Quem toma remédios para pressão alta deve evitar um analgésico muito comum

Em geral, além de mudanças no estilo de vida, pacientes que sofrem de pressão alta são orientados a tomar medicamentos de ação diurética e inibidora do sistema chamado renina-angiotensina (RSA) - e, em um estudo recente realizado pela Universidade de Waterloo, no Canadá, e publicado no periódico "Mathematical Biosciences", a interação entre estas substâncias e o Ibuprofeno é potencialmente danosa ao organismo.