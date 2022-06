O que é o problema que Wesley Safadão tem na coluna e o fez cancelar shows por dor extrema?

De acordo com os dois médicos, o tratamento de um quadro assim depende do quão severos são os sintomas e da resposta deles a medicmentos. “Se o único sintoma for dor e ela puder ser controlada com medicamentos e fisioterapia, é possível insistir nesse tratamento por algumas semanas. Já se a dor for incapacitante e não melhorar em cerca de seis semanas, ou se houver comprometimento grave do nervo, com perda de sensibilidade, força e outras funções neurais, o tratamento cirúrgico precisa ser considerado”, pontua o neurocirurgião Marcelo Amato.