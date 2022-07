Para aliviar dor nas costas e mais: 6 exercícios que melhoram a mobilidade da coluna

Sente-se em uma cadeira posicionando o tronco de forma a "estufar" levemente o peito levando os ombros para trás como se quisesse unir uma escápula à outra. Na sequência, encaixe a cabeça de forma a trazer o queixo para mais perto do pescoço (como se quisesse fingir um "queixo duplo"). Passe uma toalha enrolada por trás do pescoço, segurando as extremidades dela à frente do corpo para criar resistência. Na sequência, sem desencaixar o queixo, leve a cabeça para trás até onde o movimento for confortável, retome a posição inicial e repita.