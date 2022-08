Olivia Newton-John conviveu com câncer de mama por 30 anos: deixa legado na luta contra a doença

"O que cronifica o câncer de mama é a resposta ao tratamento. Então, por exemplo, existem pessoas que passam dez anos muito bem convivendo com o câncer, e de repente o tumor para de responder às terapias, então é necessário introduzir outra droga para que ele volte a ficar controlado", explica. Ele afirma ainda que cânceres de mama menos agressivos permitem uma sobrevida mais longa, uma vez que as recidivas são mais tardias, como aconteceu com Olivia.