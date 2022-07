O que é tricotilomania, transtorno compulsivo revelado por atriz?

Com frequência, artistas utilizam questões pessoais para contar histórias na TV e cinema. Foi o que aconteceu com a atriz e comediante Amy Schumer, que resolveu criar em sua nova série, "Life & Beth", um retrato sincero do distúrbio com que lida desde a infância: a tricotilomania. A atriz resolveu mostrar a realidade de quem sofre com o transtorno, que envolve a compulsão de puxar e até arrancar os próprios cabelos.