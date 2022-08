Novo exame de sangue que detecta 50 tipos de câncer está disponível nos EUA: indica até local da doença

Por enquanto, o novo exame de sangue para câncer está disponível apenas nos Estados Unidos e não é coberto por planos de saúde (ele deve, por isso, ser requisitado por clínicas e outros prestadores de serviço de saúde diretamente à empresa, sob o custo de US$ 950, cerca de R$ 4,8 mil na cotação atual). Atualmente, porém, o “Galleri Test” está passando por avaliações clínicas no Reino Unido, processo liderado pelo NHS, o sistema público de saúde local. No Brasil, ainda não há previsões de incorporação do teste no sistema público ou privado.