Morre Pelé, o Rei do Futebol, aos 82 anos após complicações de câncer no intestino

Pouco mais de um ano após ser diagnosticado com um câncer colorretal, o ex-jogador Pelé, reconhecido mundialmente como Rei do Futebol, morreu em São Paulo nesta quinta-feira, segundo informações veiculadas pela Rede Globo. Desde a descoberta de uma lesão suspeita no cólon em setembro de 2021, o ídolo vinha tratando o câncer com quimioterapia e demonstrando avanços pontuais.