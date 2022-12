Morre Pedro Paulo Rangel aos 74 anos após 10 anos de luta contra a DPOC

Apenas parcialmente reversível, a DPOC dificulta a respiração e, segundo informações do Ministério da Saúde, seu surgimento está intimamente ligado ao tabagismo no caso do enfisema, principal causa dela. Isso inclui, além do cigarro convencional, o eletrônico, o narguilé, o cachimbo, a maconha e a exposição passiva à fumaça.