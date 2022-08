Melatonina funciona? Todos podem tomar? Hormônio é de venda livre, mas uso tem riscos

“A melatonina é produzida pela glândula pineal, no cérebro, à noite, como um sinal ao corpo de que o dia acabou e a noite chegou. Apesar do que se diz, ela é o ‘hormônio da noite’, e não o ‘hormônio do sono’, visto que sua função principal não é induzir o sono, e sim preparar o corpo para as funções noturnas – entre elas, o sono”, pontua a endocrinologista, citando também que a melatonina interfere na liberação de insulina pelo pâncreas e tem, portanto, um papel essencial no metabolismo.