Massagem abdominal que viralizou no TikTok tem benefícios reais? Especialista responde

De acordo com o médico, este tipo de massagem é realmente algo proveitoso para quem tem certos sintomas gastrointestinais. “Geralmente essa automassagem acaba ajudando porque você estimula um pouquinho a persitalse”, afirma ele, se referindo ao movimento natural do intestino, que é responsável por empurrar o bolo fecal por todo o trajeto do órgão. “Isso ajuda um pouco com os gases e também com a eliminação de fezes. Para aqueles pacientes que têm constipação ou que estão se sentindo estufados, essa automassagem pode, sim, ajudar”, completa.