Mariana Belém mostra antes e depois de perda de peso por tratamento de síndrome rara

De acordo com o Centro Nacional para Pesquisas de Saúde, órgão norte-americano, a síndrome de Cushing é um problema de saúde raro decorrente de um excesso na produção do hormônio cortisol. Essencial para o organismo, esta substância ajuda o corpo a reagir ao estresse, mas, quando aparece em níveis anormais por longos períodos, os tecidos do corpo reagem de forma a gerar inchaço – e, com isso, há não só o aumento de peso, mas certas mudanças nas características físicas do paciente.